Почему нельзя спать ногами к двери и как правильно поставить кровать в спальне

В 21 веке прагматизма, казалось бы, не осталось места для предрассудков, однако многие приметы дожили до наших дней. Когда дело касается вопросов сна, таких представлений оказывается множество, ведь в древности сон толковался как нечто волшебное и непонятное. Например, некоторые уверены, что нельзя спать ногами к двери. Сегодня UAportal разберется, откуда взялось такое необычное убеждение.

Славянские поверья

Наиболее распространенными объяснениями поверья и мифы, которые зародились у Древних славян. Одним из них есть убеждение в том, что дверь является порталом в потусторонний мир. Большинство людей связывает запрет на такое размещение тела во время сна с тем, что ногами вперед принято выносить из дома покойника. Считается, что таким образом вы обращаете на себя судьбу самому стать умершим.

Поверья говорят о том, что если человек засыпает не головой, а ногами к такому порталу, есть риск, что он больше не проснется. Пока тело отдыхает, душа выходит из него, и тогда человек видит сновидения – это своеобразное путешествие души. Для того чтобы успешно вернуться в тело, ей нельзя далеко отлучаться от него. При положении ногами к двери души легче выйти из комнаты, к тому же они могут попасть в другое измерение. Утром, если дух заблудится, человек не сможет проснуться и умрет.

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Другое объяснение связано со злыми духами. В этом случае дверь срабатывает как портал для нечисти в ночное время суток. В наш мир проникают злые духи, стремящиеся завладеть душой и телом человека. Те, кто возвращается к порталу ногами, становятся потенциальными жертвами, потому что открывают нечистый доступ в этот мир и к самим себе. Считается, что злой домовой или сам черт могут утащить душу в пропасть.

Скандинавская мифология

В Скандинавии существует своя мифологическая картина о том, как нужно правильно спать. Согласно ей весь мир разделен на три части:

Асгард – аналог Рая или горы Олимп, то место, где живут только боги.

Мидгард – обычный мир людей, то есть место, где живем все мы.

Утгард – аналог Ада, земли демонов и кровожадных монстров.

Если спать головой в противоположную от двери сторону, считается, что дверь откроет портал в мир демонов. Душа человека становится очень уязвимой. В Утгарде блуждают потерявшиеся души, обреченные на страдания и не могут вернуться в свое тело. Если из Утгарда вырвется злой дух, он может похитить душу спящего и унести ее с собой или занять его тело, пока дух витает где-то в другом месте. Человек либо умирает после этого, либо становится одержимым.

Фэн Шуй

Восточные народы имеют свою трактовку вопроса, почему нельзя спать ногами к двери. Конечно же, есть подобные мифы о нечистой силе и злых духах, которые затягивают души тех, кто спит через портал в мир иной, а также поверье о том, что душа может заблудиться и не вернуться к своему телу. Однако сегодня более актуальным и рациональным объяснением является вопрос о потоках жизненной энергии. Изучением этого направления занимаются специалисты фэн-шуй.

Фэн-шуй – это не учение о распределении жизненной энергии ци, но и своеобразное искусство, целая философия. Благодаря его понятиям можно правильно распределить свою энергетику и наладить все направления жизни.

Для того чтобы ночью жизненные силы не покидали вас через дверь, ни в коем случае не нужно спать ногами до выхода. Это нарушает циркуляцию потоков ци. Вы не только будете чувствовать себя разбитым с утра и уставшим, но и рискуете впасть в депрессию, потерять здоровье, деньги, личное счастье и все хорошо, что у вас есть или могло быть.

Правда или вымысел

Говорить достоверно о том, как правильно нужно спать, головой или ногами к двери, очень трудно, ведь основными объяснениями являются только древние мифы и абстрактные представления об энергии. Поэтому невозможно выяснить правда это или все же вымысел, которым люди запугивают сами себя. Тем не менее, многие пытаются спать по отношению к двери именно таким образом, как это считается верно.

Куда поставить кровать

С научной точки зрения нет универсального ответа на вопрос, куда поставить кровать. Важно, чтобы во время сна человек чувствовал себя комфортно, мог полностью расслабиться и избежать психологического дискомфорта. Если вы не склонны верить в предрассудки, то можете разместить ложе в любом месте, избегая сквозняков. Кто придерживается примет, могут поставить кровать вдоль стены, противоположной дверному проему для психологического комфорта.

Напомним, доктор медицинских наук Энтони Юн из Детройта объяснил, почему не стоит спать голыми. Этот вопрос, по его словам, касается только гигиены.

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