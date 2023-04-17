Почему нельзя спать ногами к двери: приметы и предрассудки

По верованиям наших предков, дверь является связью между нашим миром и царством умерших, поэтому традиционно покойников выносят из дома ногами вперед. По этому поводу народные поверья предостерегают от сна ногами к двери ночью, поскольку душа может отправиться в путешествие и заблудиться в других мирах.

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Кроме того, народные поверья утверждают, что ночью через открытую дверь могут проникать в комнату злые духи, которые могут напугать спящего. Поэтому считалось, что спание ногами к двери может привести как минимум к неприятным сновидениям, а то и ужасам.

Кроме того, в некоторых культурах, таких как скандинавская, считалось, что человек покидает свое тело во время сна. Если спать ногами к двери, то есть к выходу, душа может выйти из тела и не вернуться, что может привести к гибели человека. Поэтому они отмечали, что спать ногами до выхода можно только в том случае, если дверь закрыта.

Также верили, что злые духи могут проникать в дом через открытую дверь ночью, и они могут забирать энергию у человека, приводить к потере жизненной силы, проблемам со здоровьем, конфликтам в семье и другим негативным последствиям.

Некоторые также отмечают, что по учениям фэн-шуй, спать ногами к двери может мешать свободному движению энергии в комнате, поскольку она циркулирует между окном и дверью. В этом учении считается, что такое расположение кровати может влиять на гармонию и энергетику в комнате, вызывая различные негативные последствия, такие как потеря энергии, расстройство во взаимоотношениях, проблемы со здоровьем и т.д.

Для многих современных людей упомянутое поверье является лишь суеверием. Некоторые могут верить в него, когда ищут причины плохого сна и считают, что недосыпание связано с тем, что они спят ногами к двери.

Предрассудки всегда будут существовать, равно как и люди, которые могут соглашаться с ними или отрицать. Можно ли спать ногами к дверям, окнам и т.п. – это личное дело каждого человека, равно как и право верить во что угодно, или не верить вообще.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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