Почему нельзя спать в носках: практическое объяснение

Разные эксперты советуют спать в пижамах, не снимать на ночь нижнее или не оставлять включенным ночной светильник. А еще оказывается, не стоит спать в носках.

Эта старая примета, оказывается, имеет рациональное объяснение. А теперь по очереди: почему не стоит надевать носки перед сном.

Еще издавна наши бабушки говорили: "в носках спать – счастья не видеть". Считалось, что для одиноких людей сон в носках подразумевает ссоры с друзьями или родственниками. Имеющие семью могут навлечь на себя ссоры и скандалы.

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Старые приметы свидетельствуют, что спать нужно только с голыми ногами, потому что "ночью через наши пятки из тела выводится весь негатив, накопленный за день". А носки вроде бы закрывают "выход" негативной энергии, так что уже с самого утра мы имеем плохое настроение, раздражаемся по пустякам и начинаем ссориться с близкими людьми.

Эзотерики говорят: сон в носках нарушает связь между энергией человека и энергией Земли. Вроде бы "накопившаяся негативная энергия не сможет покинуть организм" и если "фильтрации не будет – могут возникнуть проблемы на нематериальном уровне и болезни на физическом уровне".

Кстати, китайская народная медицина наоборот рекомендует спать в носках, потому что считается, что ночной холод "вытягивает энергию из организма".

Что касается практических советов по засыпанию с босыми ногами, то медики отмечают: носки, особенно тесные, могут прижимать кровеносные сосуды, от чего циркуляция крови ухудшается и это приводит к проблемам с ногами, как отечность и т.д.

Также специалисты отмечают, что из-за носков на ногах во время сна могут произойти сбои в терморегуляции. А еще – носки из синтетических материалов могут способствовать возникновению сухости кожи и раздражения.

Также круглосуточное ношение носков может спровоцировать грибок – риски повышаются из-за скопления влаги в складках кожи и лишнего тепла.

Напомним, доктор медицинских наук Энтони Юн из Детройта объяснил, почему не стоит спать голыми. Этот вопрос, по его словам, касается только гигиены.

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