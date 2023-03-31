Почему нельзя вешать кухонное полотенце на дверцу духовки

Часто на кухнях можно заметить кухонные полотенца, висящие на ручке духовки. Однако, согласно исследованиям, эксперты по кухонной гигиене предупреждают о том, что это не самый лучший вариант хранения этих предметов. Согласно изданию Sante Plus, полотенца для посуды и поверхностей, которые используются ежедневно, собирают на себе много бактерий и загрязнений, поэтому их хранение на ручке духовки негигиенично.

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Согласно рекомендациям экспертов, лучше хранить кухонные полотенца на отдельном крючке в отдалении от продуктов и не непосредственно возле мойки. Если вы не уверены в чистоте полотенца, его можно быстро продезинфицировать, поместив в микроволновку на две минуты при высокой мощности. Еще одним вариантом является замочение полотенца в стиральном средстве перед общей стиркой.

Если вам необходимо стирать новые кухонные полотенца, лучше сначала замочить их в холодной воде на несколько часов, чтобы они стали менее жесткими. Затем полотенца можно стирать в машине на режиме с температурой 30 градусов. После стирки просто дайте полотенцу высохнуть, и оно будет достаточно мягким и удобным для дальнейшего использования.

Следовательно, кухонные полотенца не должны храниться на ручке духовки, а лучше разместить их на отдельном крючке в отдалении от продуктов и возле мойки.

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