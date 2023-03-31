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Почему нельзя вешать кухонное полотенце на дверцу духовки

Игорь Романько

Почему нельзя держать кухонное полотенце на дверце духовки

Часто на кухнях можно заметить кухонные полотенца, висящие на ручке духовки. Однако, согласно исследованиям, эксперты по кухонной гигиене предупреждают о том, что это не самый лучший вариант хранения этих предметов. Согласно изданию Sante Plus, полотенца для посуды и поверхностей, которые используются ежедневно, собирают на себе много бактерий и загрязнений, поэтому их хранение на ручке духовки негигиенично.

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Согласно рекомендациям экспертов, лучше хранить кухонные полотенца на отдельном крючке в отдалении от продуктов и не непосредственно возле мойки. Если вы не уверены в чистоте полотенца, его можно быстро продезинфицировать, поместив в микроволновку на две минуты при высокой мощности. Еще одним вариантом является замочение полотенца в стиральном средстве перед общей стиркой.

Если вам необходимо стирать новые кухонные полотенца, лучше сначала замочить их в холодной воде на несколько часов, чтобы они стали менее жесткими. Затем полотенца можно стирать в машине на режиме с температурой 30 градусов. После стирки просто дайте полотенцу высохнуть, и оно будет достаточно мягким и удобным для дальнейшего использования.

Следовательно, кухонные полотенца не должны храниться на ручке духовки, а лучше разместить их на отдельном крючке в отдалении от продуктов и возле мойки.

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