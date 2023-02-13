Почему нельзя вешать зеркало напротив входной двери: приметы и правила Фэн-Шуй

Расположение зеркала до сих пор остается предметом споров между приверженцами соблюдения традиций и прагматиками, стремящимися максимально оптимизировать пространство квартиры. На этот счет существует немало мнений, связанных с народными приметами и поверьями, также этот вопрос находит отклик в восточноазиатском учении Фэн-Шуй. Давайте подробнее разберемся в данной ситуации.

Предметы с отражающими свойствами в древности наделяли магическими возможностями. Полотна использовали в гаданиях, тайных обрядах и вызове духов. Люди верили, что стеклянная поверхность раздвояет реальность, образуя параллельный мир.

В христианской традиции зеркало числилось творением дьявола. Вместо духовного совершенствования человек занимался самолюбованием, что способствовало греховным мыслям. Старовиры вообще не позволяли приносить опасный атрибут в дом.

В древности запрещали вешать зеркало напротив входной двери. На этой поверхности могли увидеть образы умерших родственников. Крестным детям нельзя было смотреть в стеклянную гладь полотна, но при входе трудно не вглядеться в нее.

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Как бы то ни было, но зеркало – это обязательный атрибут любой прихожей, в него смотрят для того, чтобы оценить свой внешний вид перед выходом из дома, поправить одежду, прическу, макияж и т.д. Также есть примета, что, возвращаясь домой по забытой вещи, нужно улыбнуться своему отражению, конечно же, без зеркала в этом случае не обойтись.

Можно ли вешать зеркало напротив двери

Главной проблемой становится не выбор качественного товара соответствующего размера и формы, а вопрос – можно ли вешать зеркало напротив входной двери? Здесь следует учитывать разные аспекты. По популярному ныне Фэн-Шуй делать это категорически запрещается. Дело в том, что на этот счет существует далеко не одно поверье как в славянских, так и в восточных странах. Главным объектом Фэн-Шуй в этом отношении является энергетика.

Согласно Фэн-Шуй зеркало напротив двери размещать категорически нельзя. Если зеркало расположено напротив входной двери, то хорошая энергия Ци, которая попадает в дом через парадную дверь, сразу из него выйдет.

Если зеркало повесить напротив входной двери, предмет интерьера привлечет отрицательные потоки. Нарушителю запрет обещают:

неудачу в бизнесе;

несчастье жильцам дома;

тяжелые заболевания;

расстройство в семейных отношениях.

Специалисты Фэн-Шуй в один голос утверждают, что зеркало напротив двери "выгоняет" положительную энергию. Если помещение полностью потеряет энергию, это может негативно сказаться на членах семьи. Хозяева могут быть без причины подавленными, испытывать постоянное недомогание и усталость. Вот почему желательно разместить зеркало рядом с дверью или на той стене, на которой расположен дверной проем.

Чтобы устранить негативные последствия в обучении Фэн-Шуй используют нейтрализаторы. Природные материалы (дерево, железо) поглощают разрушающую энергию, направляют потоки путём гармонии. Правильно расположенные защитные элементы восстановят положительную атмосферу.

Лучшим выходом из ситуации является изменение расположения зеркала. Оптимальный вариант – повесить его над комодом или на шкаф, стоящий у стены с дверью. При отсутствии такой возможности и крайнего дефицита свободного пространства попробуйте закрепить его на обратную дверцу шкафа, в случае необходимости достаточно будет открыть его, чтобы увидеть свое отражение.

Если есть возможность, расположите перед зеркалом картины, цветочные композиции или что-то не менее приятное и привлекательное, это поможет нейтрализовать негатив и насытить дом положительной энергией. Обязательно поддерживайте его в чистоте.

Также при Фэн-Шуй важно самостоятельно насыщать зеркало положительными эмоциями. Чаще улыбайтесь своему отражению, говорите комплименты. Категорически запрещается ругаться и злиться возле него, ни в коем случае нельзя так поступать, иначе весь негатив неизбежно накопится в этом предмете.

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