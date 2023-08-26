Почему нельзя возвращаться домой, если уж вышли: народные приметы

Почему возвращаться домой плохая примета – почему нельзя возвращаться домой по забытым вещам

В древности люди считали плохой приметой, если человек возвращается домой уже после того, как отправился в путь. К примеру, забыли какую-нибудь вещь или что-то сделать.

Когда человек держит курс в направлении дома, вокруг него собирается положительная энергетика. Если направление движения кардинально меняется, то и энергия будет уже не положительной, а отрицательной. Поэтому после таких действий следует готовиться к неудачам и бедам.

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Одним из популярнейшим способом избавиться от негативной энергетики является поменять направление, взглянув в зеркало.

Как известно, этот мистический предмет обладает способностью изменять энергию с отрицательной на положительную. Поэтому человека будут ожидать приятные события, хорошие люди и удача.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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