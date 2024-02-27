Почему облака исчезают во время солнечного затмения: новое исследование ученых

Ученые выяснили, почему во время солнечного затмения нет облаков

Все мы знаем, что солнечное затмение – это поразительное зрелище. Но знаете ли вы, что оно также оказывает значительное влияние на облака?

Он также подчеркивает необходимость дальнейших исследований климатической инженерии, чтобы мы могли лучше понять ее потенциальные последствия, пишет Science Alert.

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Недавнее исследование показало, что кучевые облака быстро рассеиваются во время солнечного затмения. Это происходит потому, что, когда солнечный свет блокируется, поверхность земли охлаждается, что уменьшает восходящие потоки теплого воздуха. Эти восходящие потоки необходимы для формирования кучевых облаков, поэтому без них облака рассеиваются.

Этот эффект может иметь существенные последствия для климатической инженерии. Климатическая инженерия – это предложенное решение для смягчения изменения климата, предусматривающее блокировку части солнечного света, чтобы оно не попадало на Землю.

Исследование показывает, что блокировка солнечного света может привести к уменьшению количества облаков. Это может иметь отрицательные последствия, поскольку облака отражают солнечный свет и помогают охладить Землю.

Ученые говорят, что это явление требует дальнейшего исследования. Им нужно понять, как именно затемнение влияет на облака и каковы последствия для климатической инженерии.

Вот некоторые ключевые моменты исследования:

Кучевые облака начинают рассеиваться, когда закрыто только 15% Солнца.

Этот эффект возникает только над сушей, поскольку океан не охлаждается достаточно быстро.

Уменьшение облачного покрова может иметь отрицательные последствия для климатической инженерии.

Ученые говорят, что это явление требует дальнейшего исследования.

Это исследование является важным шагом в нашем понимании того, как солнечное затмение влияет на облака.

Напомним, раньше мы рассказывали, как правильно медитировать, если вы начинающий.

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