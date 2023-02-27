Почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол

Многие придерживаются позиции, что спокойный стиль езды продлевает срок службы разных узлов и агрегатов, а главное – двигателя автомобиля. Однако на самом деле это не совсем так. Вернее, вообще не так. Сегодня мы расскажем, почему периодически, но обязательно следует выжимать педаль газа в пол.

Возможно, для кого-то это будет звучать странно, но на малых оборотах нагрузка на двигатель только увеличивается. Этот факт вам подтвердит любой технический эксперт. При слабой производительности масляному насосу банально не хватает смазки, что может повлиять на стирание специального антифрикционного покрытия не только на вкладышах коленвала, но и на поршнях. Последние начнут "гулять" по цилиндрам, "убивая" кольца.

К тому же, увеличивается уровень нагрузки на компоненты кривошипно-шатунного механизма, сокращая ресурс. Если проще, то действует принцип "работы – меньше, нагрузка – больше".

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Понятно, что в данном случае речь не идет о новых автомобилях с минимальным пробегом. В основном страдают от неторопливых водителей машины, накрутившие на одометре более 30-50 тысяч километров. Поэтому во избежание износа двигателя на подержанных авто все же лучше не стесняться нажимать педаль газа.

Конечно, не следует постоянно ездить как гонщик, но с определенной периодичностью раскручивать мотор все же необходимо. Тем более, силовой агрегат требует этого для очистки камер сгорания, а свечи зажигания – для избавления от нагара.

Кроме того, после регулярной выдавки в пол двигатель нивелирует эффект плавающих оборотов, стабильнее держит тягу в разном диапазоне скоростей и даже лучше запускается при минусовых температурах. Фактически это тот же редкий случай, когда стресс не калечит, а лечит.

Напомним, UAportal рассказал о том, почему необходимо менять воздушный фильтр двигателя и как часто это нужно делать. Эта информация поможет не только начинающим, но и опытным автовладельцам.

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