Почему осенью нужно мыть окна уксусом: интересный лайфхак
Уксус – это универсальный продукт с множеством полезных свойств. Делимся советами, которые помогут очистить и отбелить ваши оконные рамы, используя обычный уксус.
Он не только эффективен для очищения, но и способен отпугивать вредных насекомых, которые могут пытаться заселить ваше жилище.
Читайте также: Почему после мытья окон остаются разводы: объяснение эксперта и эффективное моющее средство
Почему оконные рамы нужно мыть уксусом?
Насекомые и мошки могут попасть в ваш дом через окна. Пауки и другие насекомые ищут места недалеко от окон, где они могут произрастать в любой сезон. Уксус отпугивает этих нежелательных гостей благодаря своему острому запаху.
Как использовать уксус для очистки оконных рам:
- Сделайте раствор уксуса. Смешайте белый уксус с водой в пульверизаторе в соотношении 1:1.
- Распылите раствор на оконные рамы. Равномерно распылите раствор на всей поверхности рамы.
- Протрите рамы мягкой тканью. Используйте мягкую ткань, чтобы вытереть загрязненную поверхность.
Повторяйте процедуру при необходимости. Чтобы избежать появления насекомых, рекомендуется мыть оконные рамы уксусом раз в неделю.
Как отбелить пожелтевшие оконные рамы уксусом.
- Сделайте раствор из уксуса и лимонного сока. Смешайте 90 мл белого уксуса, 120 мл воды и 30 мл лимонного сока.
- Распылите раствор на пожелтевшую поверхность. Равномерно распылите раствор на участок, который нужно отбелить.
- Протрите мягкой тканью. Используйте мягкую ткань для того, чтобы вытереть пожелтевшие участки рам.
Очищенные и отбеленные оконные рамы не только сделают ваше жилище более привлекательным, но также оградят от надоедливых насекомых. Не забудьте регулярно ухаживать за своими оконными рамами с помощью этих естественных методов.
Напомним, что в сети показали легкий способ очистки мебели, используя обычные предметы, которые у каждого под рукой.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!