Почему показатели счетчика могут быть не учтены: объяснение

В 2025 году у части украинцев могут возникнуть проблемы с передачей показателей счетчиков – коммунальные службы могут просто не засчитать их. В результате это может привести к увеличению суммы в платежках за потребленные услуги.

На сайте Центра коммунального сервиса объяснили, в каких случаях показатели не принимаются и что следует делать потребителям в такой ситуации. Украинцы, не прошедшие обязательную поверку счетчиков в установленные сроки, рискуют остаться без возможности передать данные о потреблении воды.

Согласно правилам, именно потребитель обязан заказать услугу проверки, оплатить ее и передать результаты водоканалу.

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В случае просроченной поверки показатели по счетчику не будут учитываться. Объем потребленной воды будет рассчитываться по средним нормативам для всего дома, что неизбежно приведет к росту расходов.

Регулярная поверка – обязательная процедура, которую нужно проходить каждые четыре года. Она подтверждает исправность прибора и точность его измерений.

Если потребитель игнорирует это требование, поставщик коммунальных услуг имеет право изменить метод расчета, что может существенно увеличить ежемесячные начисления.

Ранее мы рассказывали, что в Украине ужесточаются правила проверки счетчиков.

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