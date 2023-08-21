Почему помидоры нельзя хранить в холодильнике: неожиданное объяснение

Люди часто спорят о том, какие продукты следует держать в холодильнике, а какие нет. Впрочем, опытные хозяйки знают, что некоторые продукты никогда нельзя держать в холодильнике.

В частности, речь идет о помидорах. Об этом сообщает Express.co.uk.

Хранение томатов при комнатной температуре может помочь обнаружить оптимальный вкус, независимо от того, спелые или незрелые. В то же время, хранение помидоров в холодильнике может повлиять как на их вкус, так и на текстуру.

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Чтобы помидоры не испортились, их можно хранить в герметичном контейнере. Кроме того, в холодильнике нельзя хранить базилик и лук.

Храните базилик при комнатной температуре. Чтобы предотвратить потемнение листьев, окуните стебли в воду, сохраняя их при комнатной температуре.

Влажность из холодильника может привести к тому, что лук заплесневеет. Храните лук в прохладном и сухом месте, чтобы сохранить его свежим.

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