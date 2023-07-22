Почему стоит отказаться от бельевого кондиционера при стирке полотенец, и что делать, чтобы они были мягкими как можно дольше

Почему нельзя стирать полотенца с кондиционером

После нескольких стирок полотенца, когда-то мягкие и пушистые, становятся жесткими и даже колючими на ощупь. Тем не менее, есть простой лайфхак, который поможет восстановить начальные характеристики ткани без необходимости использования кондиционера для белья.

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Один из наиболее эффективных способов, как сохранить мягкость полотенец, заключается в стирке с добавлением уксуса. Кроме того, следует избегать использования обычного кондиционера, поскольку он может сделать волокна полотенец более грубыми и лишить их приятной текстуры.

Как правильно стирать полотенца с уксусом

Добавьте примерно 1/2 стакана уксуса в равное количество воды и перемешайте этот раствор. Поставьте полотенца в стиральную машину и залейте их уксусом вместе с водой. Для сохранения мягкости ткани используйте холодный режим стирки. После окончания стирки, дайте полотенцам полностью высохнуть. Не оставляйте влажные вещи в стиральной машине во избежание ухудшения качества ткани. Для рыхления полотен волокон, попробуйте добавить шарики для сушки или чистые теннисные мячи в сушилку вместе с полотенцами.

Напомним, что регулярная стирка полотенец необходима также и для сохранения нашего здоровья. UAportal подготовил советы, как правильно ухаживать за полотенцем.

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