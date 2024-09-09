Почему украинцы, выполнившие одинаковые условия, имеют разные пенсии: разъяснение

В Украине действующая пенсионная система быстро приводит к устареванию пенсионных выплат. Из-за этого украинцы, которые выполнили одинаковые условия (например, имели одинаковые зарплаты и стаж), но вышли на пенсию в разное время, получают разные выплаты.

Представители Минсоца в комментарии для OBOZ.UA отмечают, что существует проблема с пенсиями для старших возрастных групп – выплаты быстро стареют. Абсолютное большинство украинцев получает пенсию по единой формуле, где среднюю зарплату за последние три года (13 559,41 грн) умножают на стаж в годах, на 1% и на отношение собственной зарплаты к средней. В этом году украинец со стажем 35 лет будет получать пенсию в размере 4745 грн.

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В 2020 году средняя зарплата за предыдущие три года составляла 7669,1 грн. Поэтому пенсия для лиц с 35-летним стажем и средней зарплатой составляла 2684,1 грн. В 2021 году пенсию повысили на 11% в рамках ежегодной индексации, в 2022 году – на 14%, а в 2023 году – на 19,7%. В 2024 году пенсия выросла еще на 7,9%, достигнув 4386 грн.

Из этого получается, что два пенсионера с одинаковым стажем и средней зарплатой получают разные пенсии: один, кто вышел на пенсию недавно, получает 4745 грн, а другой, кто вышел на пенсию в 2020 году, имеет пенсию в 4386 грн. С каждым годом эта разница между новой и старой пенсией увеличивается.

В Бюджетной резолюции на 2025 год не предусмотрено повышение минимальной пенсии. Это может грозить ухудшением финансового положения украинцев с низкими зарплатами или небольшим стажем. Однако планируется проведение ежегодной индексации, размер которой будет зависеть от темпов роста зарплат и инфляции. В то же время возрастные доплаты останутся без изменений.

Напомним, ранее UAportal писал, какой средний размер пенсии получают украинцы в 2024 году.

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