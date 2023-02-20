Почему в гостях нельзя мыть посуду: объяснение народной приметы

Почему в гостях нельзя мыть посуду

Находясь у кого-то в гостях, мы охотно предлагаем свою помощь, особенно если хозяева – старые добрые друзья или родственники. Однако не следует забывать, что такая услуга не принесет ничего хорошего. Издавна считается, что кухонная утварь способна накапливать энергетику своих владельцев. Если вымыть ее в чужом доме, можно отнять у хозяев не только их благополучие, но и проблемы.

Опыт бабушек однозначен: на кухню должны быть допущены только самые близкие. Это очень древние предрассудки, в основе которых лежит сакральность пищи. Все, что связано с этой частью жизни семьи, оберегалось очень тщательно, и внимательно остерегалось любого вреда, включая энергетический — порчу или сглаз.

Читайте также: Почему запрещено мыть горячую сковороду холодной водой

Позже стало принято считать, что под струей воды вместе с остатками пищи чужой человек может смыть богатство, счастье и благополучие семьи, а если вместо хозяйки мыть посуду берется другая женщина, то она намерена внести в семью расстройство.

Кому можно мыть посуду в гостях

Незамужем девушке – намывает себе жениха.

Семье, которая часто бывает в доме и не держит злых помыслов (но вы должны быть 100% уверенными).

Дальним родственникам, особенно долгожданным, принесет новые встречи и путешествия.

Кому нельзя мыть посуду в гостях

Свекрови мыть посуду в доме невестки - до ссоры.

Гостье мыть руки над посудой — у семьи не будет денег.

Замужней женщине мыть ножи и вилки - мужчины в семье поссорятся или будет измена.

Что делать, если гость помыл вашу посуду

Народные поверья рекомендуют в этом случае как можно быстрее перемыть за ним все предметы и, главное, не упустить ни одного. Так посуда снова «обрастет» родной энергетикой. А еще можно завести посудомоечную машину и так кардинально решить проблему с предрассудками. Наполнять и разбирать посудомоечку приметы гостям не запрещают.

Напомним, народные приметы помогают узнать, в какие дни можно убирать в квартире для привлечения денег, как их удержать и умножить. UAportal разобрался, когда лучше запланировать уборку.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !