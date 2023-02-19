Почему никогда нельзя мыть горячую сковороду холодной водой

Чем свежее налет на посуде, тем он легче удаляется. Именно поэтому многие хозяйки предпочитают мыть горячую сковородку, только закончив готовку. Но почему для этого нельзя использовать холодную воду из крана? Узнаем в сегодняшнем материале.

Многие хозяйки стремятся сразу очистить сковороду после приготовления, даже не давая ей остыть. Это неправильно, поскольку металл должен успеть снизить свою температуру. Если мыть раскаленную посуду, как только с плиты, она деформируется – антипригарное покрытие (если оно есть) сдувается, а металл может треснуть или возникнуть микроповреждение его структуры из-за термического шока.

Такое поведение утвари при ее мытье холодной водой сразу после приготовления пищи обусловлено физическими свойствами металла. При нагревании сковорода увеличивается в диаметре. Когда ее снимают с конфорки и позволяют охладиться до комнатной температуры, она уменьшается до стартовых размеров.

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При резком охлаждении происходит повреждение структуры принудительно остужаемого металла – измененная форма становится постоянной, поскольку ее фиксируют.

Мыть горячую сковороду холодной водой не рекомендуется и по другим причинам:

Попав на раскаленную поверхность, вода смешивается с нагаром, а затем испаряется. Происходит выброс пара, наполненного токсичными веществами. Вдыхать его вредно для здоровья.

Если в сковороде осталось горячее масло, при добавлении холодной воды раскаленные капли разлетятся в стороны. И если при должной сноровке избежать ожога еще можно, то от загрязнения близлежащих поверхностей не избежать.

Подобное обращение с металлической утварью ведет к изменению ее исходных свойств и появлению микротрещин на поверхности. Из-за повреждения покрытия, особенно в случае антипригарного покрытия, пища пригорает или получает посторонние сладости. Поэтому если нет времени ждать, пока металл остынет, нужно мыть водой близкой по температуре до сковородки – горячей. Это предотвращает деформацию и продлит срок эксплуатации.

Важно соблюдать правила близости температур. Как нельзя мыть раскаленную сковороду холодной водой, так и охлажденную запрещено очищать горячей. Это обусловлено температурным шоком металла, который будет и в первом и во втором случае. Особенно восприимчивое к нему противопригарное покрытие – металлическая основа и защитный слой расширяются и сжимаются по-разному. Это ведет к отхождению или деформации напыления.

Напомним, если убирать квартиру в неподходящий для этого день, то можно навлечь большие неприятности. Сегодня разберемся, когда лучше запланировать уборку.

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