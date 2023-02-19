Чому ніколи не можна мити гарячу сковорідку холодною водою

Чим свіжіший наліт на посуді, тим він легше видаляється. Саме тому багато господинь воліють мити гарячу сковорідку, щойно закінчивши готування. Але чому для цього не можна використати холодну воду з-під крана? Дізнаємось у сьогоднішньому матеріалі.

Багато господинь прагнуть відразу очистити сковороду після приготування, навіть не даючи їй охолонути. Це неправильно, оскільки метал має встигнути знизити свою температуру. Якщо мити розпечений посуд, щойно з плити, він деформується – антипригарне покриття (якщо воно є) здувається, а метал може тріснути або виникнуть мікропошкодження його структури через термічний шок.

Така поведінка начиння при її митті холодною водою відразу після приготування їжі зумовлена фізичними властивостями металу. Під час нагрівання сковорода збільшується в діаметрі. Коли її знімають з конфорки і дозволяють охолонути до кімнатної температури, вона зменшується до стартових розмірів.

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При різкому охолодженні відбувається пошкодження структури металу, який примусово остуджують – змінена форма стає постійною, оскільки її фіксують.

Мити гарячу сковороду холодною водою не рекомендується і з інших причин:

Потрапивши на розпечену поверхню вода змішується з нагаром, а потім випаровується. Відбувається викид пари, наповненої токсичними речовинами. Вдихати його шкідливо здоров'ю.

Якщо в сковороді залишилося гаряче масло, при додаванні холодної води розпечені краплі розлетяться в сторони. І якщо при належній вправності уникнути опіку ще можна, то від забруднення прилеглих поверхонь не уникнути.

Подібне поводження з металевим начинням веде до зміни її вихідних властивостей та появи мікротріщин на поверхні. Через пошкодження покриття, особливо у випадку антипригарним покриттям, їжа пригоряє або отримує сторонні присмаки. Тому, якщо немає часу чекати, поки метал охолоне, потрібно мити водою близькою за температурою до сковорідки – гарячою. Це запобігає деформації та продовжить термін експлуатації.

Важливо дотримуватися правила близькості температур. Як не можна мити розжарену сковорідку холодною водою, так і охолоджену заборонено очищати гарячою. Це обумовлено температурним шоком металу, який буде і у першому, і у другому випадку. Особливо сприйнятливе до нього протипригарне покриття – металева основа та безпосередньо захисний шар розширюються та стискуються по-різному. Це веде до відходження чи деформації напилення.

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