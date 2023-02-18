Як очистити чайник від нальоту: простий лайфхак

Жорстка вода спричиняє чимало проблем. При цьому, ця проблема спостерігається у багатьох домах українців. Через це з'являється накип у чайнику. Він може пошкодити сам прилад і зіпсувати смак напоїв. Тому слід знати як легко відчистити чайник від нальоту.

Видання Let’s Drink Tea зібрало поради для різних типів чайників. В основі цих способів лежать харчові кислоти, які руйнують вапняний наліт. Можна використати оцет (краще білий або дистильований – він менше пахне і не залишає посмак), лимонна кислота або свіжий лимонний сік.

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У воді гідрокарбонат кальцію під дією високої температури під час кип’ятіння переходить у нерозчинну форму та осідає на стінках. Це пом’якшує рідину, проте вапно, яке осідає на нагрівальних елементах електрочайника, бере на себе частину тепла, тож на нагрівання води приладу доводиться тратити більше енергії і, відповідно, грошей.

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Якщо вапняний наліт накопичився на кришці чайника, він починає погано закриватись і це сповільнює процес кип’ятіння. У звичайному чайнику вапно може забивати свисток. Вода, яку кип’ятять у чайнику з нальотом, може через нього отримувати неприємний солонуватий чи металевий присмак, що псує смак напоїв. А також наліт сам по собі виглядає неестетично.

Як почистити електричний чайник

Щоб позбутись нальоту всередині електрочайника, потрібно закип’ятити у ньому кислу рідину. Злийте з чайника всю воду і вимийте його всередині звичайним засобом для посуду. Зніміть весь наліт, який ви можете видалити без зусиль. Налийте повний чайник суміші води та оцту в пропорції 1:1, відкрийте кришку та увімкніть прилад.

Вода має покипіти кілька хвилин поки наліт не розчиниться. Після цього злийте рідину та ще раз вимийте чайник і закип'ятіть воду, щоб позбутись запаху оцту. Якщо це не допомогло, процедуру можна повторити, залишивши гарячу кислу воду на 30-40 хвилин діяти.

Оцет можна замінити на свіжовичавлений лимонний сік чи розчин лимонної кислоти. Подібне чищення добре проводити раз на 4-6 тижнів.

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Як почистити сталевий чайник

Чайник з нержавіючої сталі можна очистити аналогічним способом. Вимийте його зсередини, наповніть підкисленою водою і закип’ятіть її, а потім почистьте наліт.

Також сталевий чайник можна чистити харчовою содою. Насипте приблизно склянку харчової соди та залийте її водою. Доведіть суміш до кипіння, потім зніміть з вогню і дайте настоятися щонайменше 10 хвилин. Коли вода охолоне, потріть внутрішню частину жорсткою стороною губки для посуду чи щіткою.

Як почистити скляний чайник

Скляні чайники чистити найлегше. Але обов'язково подивіться маркування чайника – не все скло можна чистити оцтом. В такому разі використовуйте лимонний сік або лимонну кислоту. Двох великих лимонів має бути достатньо.. Далі процедура така сама – наповнити резервуар підкисленою водою і закип’ятити її. В разі складного забруднення, залишити суміш діяти на деякий час. Потім добре вимити чайник.

Нагадаємо, раніше ми писали як легко очистити жир з кришки від сковороди, а також як швидко відмити плиту без зайвих зусиль.

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