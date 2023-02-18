Как очистить чайник от налета: простой лайфхак

Жесткая вода влечет за собой немало проблем. При этом эта проблема наблюдается во многих домах украинцев. Из-за этого появляется накипь в чайнике. Он может повредить прибор и испортить вкус напитков. Поэтому следует знать, как легко отчистить чайник от налета.

Издание Let's Drink Tea собрало советы для разных типов чайников. В основе этих способов лежат пищевые кислоты, разрушающие известковый налет. Можно использовать уксус (лучше белый или дистиллированный – он меньше пахнет и не оставляет вкус), лимонная кислота или свежий лимонный сок.

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В воде гидрокарбонат кальция под действием высокой температуры при кипячении переходит в нерастворимую форму и оседает на стенках. Это смягчает жидкость, однако известь, которая оседает на нагревательных элементах электрочайника, берет на себя часть тепла, поэтому на нагрев воды прибору приходится тратить больше энергии и, соответственно, денег.

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Если известковый налет накопился на крышке чайника, он начинает плохо закрываться и замедляет процесс кипячения. В обычном чайнике известь может забивать свисток. Вода, которую кипятят в чайнике с налетом, может из-за него получать неприятный солоноватый или металлический вкус, что портит вкус напитков. А также налет сам по себе смотрится неэстетично.

Как почистить электрический чайник

Чтобы избавиться от налета внутри электрочайника, нужно вскипятить в нем кислую жидкость. Слейте всю воду с чайника и вымойте его внутри обычным средством для посуды. Снимите весь налет, который вы можете удалить без труда. Налейте полный чайник смеси воды и уксуса в пропорции 1:1, откройте крышку и включите прибор.

Вода должна покипеть несколько минут, пока налет не растворится. После этого слейте жидкость и еще раз вымойте чайник и вскипятите воду, чтобы избавиться от запаха уксуса. Если это не помогло, процедуру можно повторить, оставив горячую кислую воду на 30-40 минут.

Уксус можно заменить на свежевыжатый лимонный сок или раствор лимонной кислоты. Подобную чистку хорошо проводить раз в 4-6 недель.

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Как почистить стальной чайник

Чайник из нержавеющей стали можно очистить аналогичным способом. Вымойте его изнутри, наполните подкисленной водой и вскипятите ее, затем почистите налет.

Также стальной чайник можно чистить пищевой содой. Насыпьте примерно стакан пищевой соды и залейте водой. Доведите смесь до кипения, затем снимите с огня и дайте настояться не менее 10 минут. Когда вода остынет, потрите внутреннюю часть жесткой стороной губки для посуды или щеткой.

Как почистить стеклянный чайник

Стеклянные чайники чистить легче всего. Но обязательно посмотрите маркировку чайника – не все стекло можно чистить уксусом. В этом случае используйте лимонный сок или лимонную кислоту. Двух крупных лимонов должно быть достаточно. Дальше процедура такая же – наполнить резервуар подкисленной водой и вскипятить ее. В случае сложного загрязнения, оставить смесь действовать на время. Затем хорошо вымыть чайник.

Напомним, ранее мы писали как легко очистить жир с крышки от сковороды, а также как быстро отмыть плиту без лишних усилий.

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