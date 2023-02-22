Почему важно полностью разматывать провод удлинителя перед использованием

В инструкции к удлинителю обязательно указана информация, что при использовании он должен быть полностью размотан. Но мы все знаем, что инструкции редко читают, особенно к такой привычной вещи, как удлинитель. Чем чревато использование не размотанного удлинителя?

При небольших или кратковременных нагрузках ничем. Основная причина таких рекомендаций – это защита от перегрева кабеля. Когда к длине подключена существенная нагрузка длительно, кабель ощутимо нагревается. Когда он расправлен, то теплу ничего не мешает уходить в окружающую атмосферу. Но когда кабель завернут в катушку, то он начинает разогревать сам себя: теплу гораздо сложнее развеяться. Длительная работа приведет к перегреву изоляции кабеля и ее порче. После этого использовать удлинитель станет просто небезопасно.

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И если в квартире мы используем не так часто подобные удлинители, то чем мы пользуемся постоянно – пылесос. Большинство моделей также имеют катушку с питающим кабелем. Так вот ее тоже всю необходимо расправлять, по другому мы рискуем перегреть кабель питания.

В интернете еще можно найти мнение, что причина запрета использования катушки без развертывания кроется в индуктивности, вызывающей протекание потока по ней. А значит создание реактивного сопротивления, из-за которого греется кабель. А также падает напряжение. Это невероятная теория. Стандартный кабель имеет две жилы: ноль и фаза. Ток протекает по двум жилам в противоположном направлении, а значит, что магнитное поле будет суммарно нулевым. Такие катушки в электротехнике называют бифилярными. Они позволяют оказать сопротивление без индуктивной составляющей.

Мы рекомендуем разматывать провод на катушке полностью, даже если вы работаете с небольшими нагрузками, это снизит возможность выхода из строя удлинителя на катушке и дополнительно продлит срок службы.

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