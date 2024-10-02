Почему яблоки в Украине рекордно дорогие и стоит ли ждать падения цен

В начале октября цены на яблоки в Украине достигли рекордных высот, однако эксперты уверяют, что ситуация изменится в ближайшее время. Цены на эти популярные фрукты могут стабилизироваться довольно быстро.

Дмитрий Крошко, глава Украинской ассоциации аграрного экспорта, в комментарии изданию komersant.info поделился своим прогнозом по рынку яблок и объяснил, почему цены на этот популярный фрукт поднялись.

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В отличие от распространенного мнения, летняя жара не являлась основной причиной высоких цен на яблоки. Крошка объясняет, что основной фактор роста стоимости связан с большим спросом на технические яблоки — фрукты, идущие на переработку. Жара, хоть и повлияла на определенные сорта фруктов, не стала ключевым фактором для повышения цен на рынке яблок, особенно в садах, где применяется орошение.

Средние цены на яблоки в Украине. Источник: index.minfin.com.ua Средние цены на яблоки в Украине. Источник: index.minfin.com.ua

Однако проблема заключалась в другом. Из-за повышенного спроса на техническое яблоко, его цена возросла, что заставило фермеров сдерживать продажу товарных яблок в надежде на дальнейший рост цен. Это привело к временному дефициту на рынке, что повлияло на стоимость свежих яблок. "Фермеры ожидают еще более высоких цен, поэтому придерживают товар", — отмечает Крошка.

Однако эксперт уверен, что уже в октябре ситуация станет стабилизироваться. С наступлением периода активной продажи фермеры будут постепенно выводить товарные яблоки на рынок, что увеличит их предложение и будет способствовать падению цен. Он прогнозирует, что цена на яблоки будет снижаться не только до конца осени, но и дальше, даже после новогодних праздников.

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Ожидается, что урожай яблок в Украине будет достаточно большим, что также будет способствовать длительному снижению цен. По словам Крошки, стабильно низкие цены на яблоки могут сохраняться вплоть до лета следующего года. Стремительных скачков стоимости больше не будет, что позволит украинцам наслаждаться этим фруктом по доступным ценам.

По прогнозам экспертов, уже в ближайшие месяцы цена на яблоки начнет снижаться, а потребители смогут покупать этот фрукт по более доступным ценам.

Напомним, в Украине один из самых популярных продуктов подорожал уже на 147%.

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