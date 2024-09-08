Почти полвека понадобилось исследователям, чтобы установить личность 'замороженного Иисуса' (фото)

В январе 1977 года в США было обнаружено тело неизвестного мужчины, впоследствии получившего название "замороженный Иисус" из-за необычных обстоятельств находки и сходства лица замерзшего тела с изображениями Иисуса Христа. В течение десятилетий дело не могли раскрыть, но благодаря современным технологиям и настойчивости следователей, тайна наконец-то разгадана.

Только в 2023 году, спустя 47 лет после трагической находки, удалось идентифицировать погибшего. С помощью новейших технологий анализа ДНК и сравнения отпечатков пальцев удалось установить, что это был 27-летний ветеран войны во Вьетнаме, Николас Пол Грабб, пишет IFLScience.

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Следствие установило, что Грабб был почетно уволен из Национальной гвардии штата Пенсильвания в 1971 году. Причина смерти – передозировка снотворных препаратов. Однако точные обстоятельства, которые привели к тому, что он оказался в пещере и умер такой смертью, до сих пор остаются невыясненными.

Расследование этого дела было чрезвычайно сложным из-за длительного промежутка времени, повреждения тела и отсутствия очевидцев. Однако благодаря настойчивости следователей и развитию технологий, удалось добиться значительных результатов.

Идентификация "Замороженного Иисуса" стала возможной благодаря использованию современных методов анализа ДНК и сравнения отпечатков пальцев. Этот случай показывает, как научный прогресс может помочь раскрывать самые загадочные преступления даже спустя десятилетия после их совершения.

Николас Пол Грабб. Источник: WGAL Николас Пол Грабб. Источник: WGAL

Николас Пол Грабб. Источник: Berks County Coroner's Office Николас Пол Грабб. Источник: Berks County Coroner's Office

Николас Пол Грабб. Источник: Berks County Coroner's Office Николас Пол Грабб. Источник: Berks County Coroner's Office

Разгадка этой загадки позволила семье Николаса Грабба узнать правду о судьбе своего родного и достойно его похоронить.

Ранее мы рассказывали, что учёные обнаружили скрытый код в ДНК человека, который может стать ключом к разработке новых методов лечения.

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