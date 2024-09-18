Под 500-летним полотном да Винчи 'Мадонна в скалах' нашли скрытое изображение (фото)

Ученые раскрыли новые тайны знаменитой картины Леонардо да Винчи "Мадонна в скалах". С помощью современных технологий под верхним слоем краски был обнаружен предварительный эскиз художника и отпечатки его рук.

Это открытие стало возможным благодаря детальному анализу картины с помощью инфракрасной рефлексографии, рентгеновского флуоресцентного сканирования и гиперспектрального изображения. Эти технологии позволили заглянуть под поверхность картины и увидеть, как изменялась композиция при работе над шедевром, сообщает LiveScience.

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Тайное изображение на картине. Источник: The National Gallery, Лондон Тайное изображение на картине. Источник: The National Gallery, Лондон

Оказалось, что сначала да Винчи планировал изобразить ангела и младенца Иисуса в несколько иной позе. Ангел был возвращен к зрителю и смотрел на младенца, а фигуры были расположены выше. Однако впоследствии художник сменил композицию, сделав ее более динамичной и выразительной.

Тайное изображение на картине. Источник: The National Gallery, Лондон Тайное изображение на картине. Источник: The National Gallery, Лондон

Для обнаружения скрытого эскиза исследователи использовали несколько современных технологий. Инфракрасная рефлексография позволила увидеть под нижними слоями краски, рентгеновское флуоресцентное сканирование помогло обнаружить элементы, которые не видны невооруженным глазом, а гиперспектральное изображение позволило создать подробную карту поверхности картины.

Картина Мадонна в скалах имела два варианта. Источник: The National Gallery, Лондон Картина Мадонна в скалах имела два варианта. Источник: The National Gallery, Лондон

Ученые планируют продолжать исследование картины "Мадонна в скалах" и, возможно, выявят еще больше интересных деталей.

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