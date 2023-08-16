Под Бахмутом нацгвардейцы ликвидировали российский комплекс "Муром-М" (видео)
Украинские военные продолжают уничтожать технику оккупантов на разных участках фронта. В частности, бои ведутся на Бахмутском направлении.
Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии "Рубеж" ликвидировала российский комплекс наблюдения "Муром-М". Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.
"Был "Муром-М" и уже нет. Бригада быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж" на Бахмутском направлении уничтожила очередной российский наблюдательный комплекс", – говорится в сообщении.
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На видео можно увидеть, что украинские военные обнаружили расположение комплекса наблюдения оккупантов. На следующих кадрах видно, как нацгвардейцы нанесли точные удары по комплексу.
Точное время и место уничтожения комплекса наблюдения Муром-М не сообщается из соображений безопасности.
Напомним, в июне украинские военные освободили село Новодаровка Запорожской области.
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