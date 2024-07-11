Под Бахмутом пограничники уничтожили две вражеские гаубицы Д-30, два легковых автомобиля и позиции оккупантов (видео)

Украинские пограничники продолжают уничтожать военную технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Бахмутском направлении.

Там бойцам бригады "Помста" удалось ликвидировать две гаубицы оккупантов Д-30. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Две вражеских 122-мм гаубицы Д-30, два легковых автомобиля и позиции оккупантов попали под поражение ударных БпЛА пограничников бригады "Помста" на Бахмутском направлении", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы направляют ударные дроны по гаубицам. Также показан сброс гранат на авто российских захватчиков и место скопления живой силы врага.

Точное время и место уничтожения военной техники не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, на днях бойцы 8-го полка Сил специальных операций ВСУ за считанные минуты уничтожили позицию кафиров.

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