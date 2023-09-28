Подготовьте розы к зиме за три шага: садовые секреты

Зима роз является важным фактором, который поможет получить максимальную отдачу растения весной. Цветы могут выдерживать морозные условия, поскольку они переходят в состояние покоя.

Впрочем, садоводы могут принять дополнительные меры, чтобы усилить защиту роз. Об этом сообщает Express.co.uk.

Подготовка растений к зиме является лучшим способом предотвратить тяжелые травмы и обеспечить возвращение цветения из года в год. Одним из лучших мер защиты садовых роз является насыпь мульчи в большой холмик над кустами после обрезки.

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Лучшая мульча для этой задачи – это та, которая содержит мало или совсем не содержит воды, поскольку это предотвращает слишком сильное промерзание защитной оболочки. Розы можно мульчировать толстым слоем соломы, листьев и компоста.

Также можно полностью "обнажить" розы до листьев, удалить все маленькие боковые побеги, а затем привязать их. Таким образом можно получить восхитительное весеннее цветение.

Привязанные боковые побеги розового куста к решетке, каждая из этих маленьких почек собирается пустить новый стебель. Чем больше боковых побегов, тем больше цвета.

Особенно важно прекратить внесение удобрений как минимум за шесть недель до первых заморозков, поскольку это будет препятствовать новому росту. Растение, скорее всего, войдет в состояние покоя и активирует свою единственную естественную защиту от стихии вовремя до зимы.

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