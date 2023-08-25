Подходит не все: чем протирать экран телевизора и ноутбука от грязи

Монитор и телевизор с течением времени становятся загрязненными от пыли и других видов грязи.

Для сохранения зрения важно регулярно протирать поверхность экрана. Для этого рекомендуется использовать специальные чистящие средства, которые предназначены именно для этой цели. Лучшим вариантом является специальное чистящее средство, которым нужно пропитывать мягкую салфетку.

Об этом пишет Время Действий.

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Важно избегать использования моющих стекол, поскольку они могут содержать компоненты, которые вредны для дисплея. Также можно использовать салфетки из микрофибры или мягкой антистатической ткани, предварительно смочив их в воде. Однако важно хорошо отжать тряпку во избежание попадания влаги внутрь прибора.

Не забывайте, что во время очистки рекомендуется выключить монитор или телевизор во избежание повреждения. Регулярная очистка поможет сохранить четкость и качество изображения на вашем экране.

Напомним, мы уже писали, какие средства нельзя использовать для уборки дома.

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