Какие средства нельзя использовать при уборке дома: экологические советы

Кухня является сердцем дома и потому особенно важно заботиться о ее гигиенической чистоте. С помощью нескольких простых советов можно очищать кухню без вреда для окружающей среды и без использования вредных химикатов.

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Избегайте использования хлора

При выборе моющих средств в супермаркете следует избегать средств, содержащих отбеливатель и аммиак. Хотя такие средства эффективно дезинфицируют и помогают сохранять чистоту на кухне, они могут быть вредны для здоровья. К примеру, хлористый газ может быть опасным при вдыхании. Кроме того, такие средства оказывают негативное влияние на окружающую среду, поскольку после смыва они попадают в водоемы, что может нанести вред дикой природе.

Используйте обычные средства для уборки

Вместо ядохимикатов можно использовать ингредиенты, уже на кухне, чтобы сделать экологически безопасные средства для очистки. Например, сода, дистиллированный белый уксус или лимон могут помочь избавиться от остатков жира. Эфирные масла, такие как эвкалиптовое, лавандовое или оливковое, могут быть полезны для мытья более деликатных поверхностей, таких как каменные или деревянные. Жидкое мыло на растительной основе может являться великолепной альтернативой универсальным средствам для мытья полов.

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Забудьте о ручной мойке

Есть мнения, что посудомоечные машины вредят окружающей среде из-за использования электроэнергии и воды. Но в действительности все не так. По приблизительным расчетам, посудомоечная машина использует около 40 литров воды, тогда как на мытье посуды руками уходит почти 73 литра воды. Это экономия до 33,5 литра воды по сравнению с мытьем посуды в раковине.

То же касается и потребления электроэнергии: самостоятельное мытье посуды требует 2,60 кВт энергии на одну мойку, а посудомоечная машина потребляет всего 0,67 кВт за цикл. Это помогает сэкономить 1,93 кВт. Она не только помогает сэкономить деньги, но и не вредит окружающей среде.

Сделайте самостоятельно чистящее средство

Чтобы сделать экологически чистое и универсальное чистящее средство, просто смешайте соду с жидким мылом на растительной основе к текстуре пасты. Затем нанесите немного пасты на половинку лимона и можете мыть кухонные поверхности или деревянные принадлежности.

Чтобы сделать экологически чистое средство для мытья полов, смешайте 1/8 стакана жидкого мыла на растительной основе, 1/8 стакана дистиллированного белого уксуса, 4,5 л воды и 10 капель эфирного масла. Это довольно легко, а также экономит Ваши средства, потому что самодельные чистящие средства значительно дешевле, чем фабрично изготовленные.

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