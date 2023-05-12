Подкармливайте и мульчуйте: как уберечь урожай от пересыхания

Жаркая погода обычно плохо переносится растениями и даже может уничтожить урожай. Как уберечь огород от губительного воздействия солнца подскажет UaPortal.

1. В первую очередь обеспечьте растениям хороший полив с использованием шланга. Делайте подкормку раз 7-10 дней. В жару полезные вещества усваиваются лучше, а это поможет растению легче перенести жару.

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2. Толстый слой мульчи не допустит перегрева почвы: влага будет сохраняться лучше, что облегчит состояние растений.

3. Затеняйте грядки: это выручит растения от солнечных ожогов. Особенно это касается перца. Чтобы защитить растения от солнца, используйте агроволокно или старые простыни.

4. Обрабатывайте растения от фитофтороза: во время перепадов температур они становятся особенно уязвимыми к влиянию этого заболевания.

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