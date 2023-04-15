Подкармливайте огурцы дрожжами, чтобы получить щедрый урожай: секреты дачников

Огурцы – популярная культура среди украинских дачников. При правильном уходе это растение будет давать богатый урожай.

Для этого нужно не только правильно высадить рассаду, но и заниматься подкормкой. Опытные дачники имеют свои советы по поводу того, как правильно подкармливать огурцы, чтобы получить невиданный урожай.

Для этого понадобятся дрожжи в количестве 100 г, если они прессованы. Также можно использовать сухие, но тогда потребуется всего 11 г.

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Дрожжи нужно положить в ведро теплой воды и добавить 3 столовых ложки сахара. Смесь оставить на несколько часов, после чего добавить 200 г золы и оставить еще на 30 минут.

В другую емкость нужно налить 8 литров отстоявшейся воды. В нее следует добавить раствор с дрожжами.

Такой подкормкой нужно поливать огурцы пол корней. Желательно это делать в пасмурную погоду.

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