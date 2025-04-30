Подлежат ли пенсии налогообложению и сколько придется отдавать государству: ответ ГНС

В Украине действуют четко определенные правила налогообложения доходов, касающиеся и пенсионеров. Несмотря на распространенное представление, что пенсионные выплаты не облагаются налогом, законодательство предусматривает исключения.

Согласно Налоговому кодексу, налогообложению подлежит только та часть пенсии, которая превышает определенный предел — а именно три минимальных зарплаты в месяц. В 2025 году этот предел составляет 24 000 гривен, поскольку минимальная зарплата равна 8 000 грн. Следовательно, если ежемесячная пенсия не превышает этот лимит, она не облагается налогом. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Однако ситуация меняется, если у пенсионера есть дополнительные источники дохода — например, заработная плата, арендные платежи или дивиденды. В таком случае все доходы суммируются, и на сумму, превышающую 24 000 грн., начисляется налог. Его ставка может составлять 15 или 20% в зависимости от общего размера доходов.

В случае когда пенсионер продолжает работать, его налоговая нагрузка не отличается от других работников. Заработная плата облагается налогом по стандартным ставкам: 18% — налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% — военный сбор. Эти налоги также применяются к другим выплатам — премиям, компенсациям, доходам по договорам гражданско-правового характера.

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Чтобы лучше понять порядок начисления налогов, можно рассмотреть пример. Если пенсионер получает зарплату 10 000 грн., после уплаты НДФЛ (1 800 грн.) и военного сбора (500 грн.), ему останется 7 700 грн.

Кроме того, пенсионеры имеют право на отдельные налоговые льготы. К примеру, они освобождаются от уплаты земельного налога на участки в пределах установленных норм. Это касается участков в городах, селениях, сельской местности, садовых и дачных территориях, а также площадей под гаражное строительство или личное крестьянское хозяйство.

Чтобы воспользоваться такими льготами, необходимо обратиться в органы местной власти с заявлением и документами, подтверждающими статус пенсионера, в частности, пенсионным удостоверением.

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