Подлежит ли мобилизации отец ребенка с инвалидностью: объяснение юриста

Военнообязанные, воспитывающие детей с инвалидностью, имеют право на отсрочку от мобилизации. Это предусмотрено законодательством Украины с целью обеспечения непрерывного ухода за ребенком, который требует особого внимания и поддержки. Об этом пишет 24 tv.ua.

Какие документы нужны для оформления отсрочки?

Для того чтобы оформить отсрочку, необходимо собрать и предоставить в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту жительства следующий пакет документов:

Документы, подтверждающие родственные связи:

Свидетельство о рождении ребенка.



Решение суда об установлении опеки или попечительства и свидетельство рождения ребенка.



Решение суда об усыновлении и свидетельство рождения ребенка.



Договор об устройстве ребенка в приемную семью и свидетельство рождения ребенка.



Договор об организации деятельности детского дома семейного типа и свидетельство о рождении ребенка.

Документы, подтверждающие инвалидность ребенка:

Медицинское заключение о ребенке с инвалидностью (для детей до 18 лет).



Индивидуальная программа реабилитации ребенка с инвалидностью.

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Куда обращаться?

Собранный пакет документов и заявление о предоставлении отсрочки необходимо подать в районный ТЦК и СП по месту жительства военнообязанного.

Важные нюансы:

Право на отсрочку сохраняется до достижения ребенком совершеннолетия.

Отсрочку могут получить только законные представители ребенка (родители, опекуны, попечители и т.п.).

Срок рассмотрения заявления устанавливается законодательством.

В случае отказа в предоставлении отсрочки военнообязанный имеет право обжаловать это решение в судебном порядке.

Почему важно оформить отсрочку?

Оформление отсрочки позволяет обеспечить непрерывный уход за ребенком с инвалидностью, требующей особого внимания и поддержки. Это позволяет родителям или другим законным представителям посвятить все свое время воспитанию и реабилитации ребенка.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине планируется обновить систему бронирования работников, имеющих важное значение для экономики на фоне мобилизации. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в настоящее время более 900 тысяч граждан имеют "бронь", и правительство допускает возможность увеличения этого показателя.

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