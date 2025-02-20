Подорожают на 50-100 грн: условия каких тарифов Vodafone изменит с 1 марта

Оператор мобильной связи Vodafone объявил о повышении цен на несколько своих контрактных тарифных планов, среди которых Red Start, Red Pro, ULTRA и другие. Изменения начнут действовать с 1 марта, а стоимость вырастет на 50-100 грн.

Такую информацию предоставили представители оператора, пишет OBOZ.UA. Они уточнили, что одновременно с повышением цен в некоторых тарифах вырастет и количество услуг. Однако для остальных абонентов подорожание произойдет без дополнительных преимуществ.

Тарифный план Red Pro подорожает на 70 грн – с 260 до 330 грн в месяц. В то же время:

объем доступного интернета вырастет до 50 ГБ;

количество минут для звонков на другие операторы увеличится до 400;

лимит SMS будет расширен до 350 сообщений.

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Тарифный план Red Start подорожает на 50 грн – со 190 до 240 грн в месяц, при этом наполнение останется без изменений.

Стоимость тарифа Red Max вырастет на 70 грн – с 330 до 400 грн в месяц. К тому же он будет переименован в Red Unlim.

"Вы получите безлимитный интернет на максимальной скорости. А услуги Online, Social и Video Pass станут недоступными", – отметили в операторе.

Тарифный план Red Unlim Plus подорожает на 70 грн – с 400 до 470 грн в месяц, при этом набор услуг не изменится.

Цена тарифа Red Unlim Max вырастет на 75 грн – с 500 до 575 грн в месяц, при этом объем услуг останется прежним.

Тарифный план ULTRA станет дороже на 100 грн – его стоимость повысится с 600 до 700 грн в месяц, при этом условия пользования также останутся без изменений.

В то же время в Vodafone уточнили, что для всех абонентов упомянутых тарифов, которые пользуются услугой "Год без абонплат", стоимость останется неизменной до завершения ее срока действия. После этого услугу можно будет подключить снова.

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