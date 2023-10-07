Подрыв автомобиля Малова в Новой Каховке: Сальдо подтвердил смерть коллаборанта
Исполнительный секретарь местного отделения партии "Единая Россия" и городской "депутат" Владимир Малов погиб после подрыва его автомобиля в Новой Каховке. Его смерть подтвердил глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
Об этом он написал в своем Telegram. Сальдо рассказал, что медики сделали все возможное, но ранение было слишком тяжелым.
"Исполнительный секретарь Новокаховского отделения партии "Единая Россия" Владимир Александрович Малов, пострадавший сегодня в результате теракта, умер в Новокаховской районной больнице", – сказал Владимир Сальдо.
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По его словам, оккупационные органы власти вроде бы сделают все для того, чтобы оказать моральную и материальную поддержку родным погибшего. Также якобы военные и правоохранители накажут виновного в преступлении.
Также он рассказал, что утром 7 октября в Новой Каховке взорвали автомобиль исполнительного секретаря местного отделения "Единой России" Владимира Малова. После чего его в тяжелом состоянии доставили в Новокаховскую районную больницу.
Напомним, утром 7 октября в оккупированном городе Новая Каховка Херсонской области произошел мощный взрыв, во время которого был взорван автомобиль.
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