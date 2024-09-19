Подводку для глаз, которой более 8000 лет, нашли в Турции (фото)

Археологи сделали новаторское открытие во время раскопок в Ешилове Хоюке, неолитическом поселении в провинции Измир. Была найдена изготовленная из камня ручка, которая датируется впечатляющими 8200 годами, проливая свет на практики красоты древних эгейских женщин.

Раскопки под руководством профессора и доктора Зафера Дерина из Университета Э. продолжаются с 2005 года. Эта последняя находка - еще одно доказательство сложной культуры и повседневной жизни первых поселенцев в регионе, сообщает Ancient Origins.

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Перо длиной 9,5 сантиметра является самым старым в своем роде когда-либо найденным. Анализ черного вещества на его кончике показывает, что оно состоит из оксида марганца, основного ингредиента древнего круга. Это косметическое средство широко использовалось как подводка для глаз в разных культурах на протяжении всей истории.

В Турции нашли подводку, которой 8200 лет. Источник: DHA В Турции нашли подводку, которой 8200 лет. Источник: DHA

В Турции нашли подводку, которой 8200 лет. Источник: DHA В Турции нашли подводку, которой 8200 лет. Источник: DHA

В Турции нашли подводку, которой 8200 лет. Источник: DHA В Турции нашли подводку, которой 8200 лет. Источник: DHA

Открытие ручки Коль подчеркивает важность личных украшений и красоты этих древних женщин. Это говорит, что они гордились своим внешним видом и активно занимались практиками для подчеркивания своей красоты.

Эта значительная находка дополняет растущий объем знаний о периоде неолита в Эгейском регионе. Раскопки Yeşilova Höyük уже дали ценные сведения об архитектуре, социальной структуре и культурных практиках этих ранних цивилизаций.

Напомним, в Одесской области нашли артефакты, указывающие на потерянный античный город.

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