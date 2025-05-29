Погода на День защиты детей: синоптики рассказали, где в Украине будет дождливо, а где будет царить жара

Начало лета 2025 года в Украине принесет теплую, иногда даже жаркую погоду. 1 июня обрадует комфортной температурой воздуха.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в большинстве регионов страны ожидаются приятные летние температуры, пишет NV.ua. Западная часть Украины будет несколько прохладнее, и именно там возможны кратковременные дожди.

Осадки также возможны на востоке, местами на юге и в Крыму. В центральных и северных областях прогнозируется переменная облачность без осадков.

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Прохладная ночная температура ожидается в Черновицкой области - около +9°C, а самые высокие дневные показатели - до +27°C - синоптики прогнозируют в Херсонском регионе.

Прогноз погоды на воскресенье, 1 июня в Украине.

В западном регионе ожидается переменная облачность с вероятностью кратковременных дождей, хотя иногда будет сухо. Ночью столбики термометров опустятся до +10…+12°C, днем температура достигнет +20…+22°C.

В северных областях переменная облачность без осадков. Ночная температура составит +12…+14°C, дневная — в пределах +20…+22°C.

В центре страны осадков не ожидается, небо будет с периодической облачностью. Ночью температура будет держаться на уровне +12…+14°C, днем от +20 до +22°C.

Южные области встретят первый день лета по большей части сухой погодой, хотя местами возможны кратковременные дожди. Ночью температура составит +13…+15°C, днем – +20…+22°C.

На востоке синоптики прогнозируют переменную облачность и местные дожди. Ночная температура воздуха ожидается на уровне +13…+15°C, дневная – +22…+24°C.

В Крыму 1 июня облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь. Температура ночью будет колебаться от +14 до +16°C, днем – в пределах +21…+23°C.

Напомним, синоптики рассказали о возможном летнем снеге в Украине и холодной волне в Европе.

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