Погода с сюрпризом: после тепла в Украину вернутся холода - Диденко

В ближайшие дни в Украине будет сохраняться нестабильная погодная ситуация – температура воздуха будет колебаться, чередуя потепление с похолоданием. Согласно прогнозу, в субботу, 17 мая, в стране еще будет прохладная погода.

Об этом написала известная метеоролог Наталья Диденко на своей Facebook-странице. В воскресенье ожидается потепление, однако уже в понедельник температура снова снизится. Начиная со вторника или среды, украинцам следует готовиться к новому потеплению.

В ближайшие выходные и на следующей неделе в Украине пройдут в основном дожди, и погода будет оставаться влажной, – отмечает Наталья Диденко.

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Согласно ее замечаниям, существенное потепление не наступит раньше 20 мая. Сначала в стране будут преобладать прохладные дожди: сегодня на западе ожидается холодная погода, в северных и центральных областях пройдут осадки, а остальная территория окажется под влиянием более теплой и сухой воздушной массы с юго-запада. Атмосферное давление будет колебаться.

Днем будет облачно с прояснениями. Ветер будет подниматься со скоростью 5-10 м/с, местами, в частности в южных и центральных областях (кроме Винницкой), а также в Волынской и Сумской областях, иногда ожидаются порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха днем составит: в западных, большинстве северных областей и Винницкой – от 9 до 14°; на остальной территории – от 16 до 21°.

Раньше мы рассказывали, когда в Украине ожидается потепление.

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