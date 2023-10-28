Українська
Война в Украине

Пограничники эффектно уничтожили группу российских оккупантов под Бахмутом (видео)

Анастасия Крыщук

Пограничники эффектно уничтожили группу российских оккупантов под Бахмутом (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются под Бахмутом Донецкой области.

Пограничники уничтожили группу оккупантов, занимавшихся инженерными работами. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Закоп от пограничников: аэроразведка ГНСУ уничтожила группу оккупантов, которая осуществляла инженерные работы под Бахмутом", – говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупант "побил мировой рекорд по прыжкам в длину" благодаря работе 33 бригады (видео)

На видео можно увидеть, как оккупанты роют окоп. На следующих кадрах видна атака беспилотника, которым руководил военнослужащий Госпогранслужбы.

БПЛА сбросил взрывчатку прямо в фортификационное сооружение оккупантов. Точное время и место уничтожения оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, на Запорожском направлении воины Сил Специальных операций уничтожили российскую технику на 25 млн долларов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Война в Украине