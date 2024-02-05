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Пограничники эффектно уничтожили позицию российских оккупантов на Запорожском направлении (видео)

Максим Карпенко

Пограничники эффектно уничтожили позицию российских оккупантов на Запорожском направлении (видео)

Украинские пограничники помогают военным уничтожать российских оккупантов на разных участках фронта. В частности, бои ведутся в Запорожском направлении.

Там аэроразведчики пограничников уничтожили позицию захватчиков ударным дроном. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Пограничники-аэроразведчики уничтожили враждебную позицию оператора антидронового ружья на Запорожском направлении. Оккупант-антидронщик "экзамен" на профпригодность не прошел", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы обнаружили позицию оккупантов. На следующих кадрах виден взрыв от точного удара дроном.

Точное время и место уничтожения позиции оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Ранее морпехи Билинского показали бодрое видео уничтожение российской техники – зенитно-ракетного комплекса "Стрела" и самоходной гаубицы "Мста-С".

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Война в Украине