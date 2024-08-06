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Война в Украине

Пограничники феерически уничтожили два автомобиля оккупантов на Запорожском направлении (видео)

Анастасия Крыщук

Пограничники феерически уничтожили два автомобиля оккупантов на Запорожском направлении (видео)
Пограничники феерически уничтожили два автомобиля оккупантов

Украинские пограничники продолжают уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются в Запорожском направлении.

Там пограничникам удалось ликвидировать два автомобиля оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Феерическую работу по уничтожению 2-х автомобилей оккупантов провели пограничники на Запорожском направлении", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы зафиксировали перемещение оккупантов. На следующих кадрах видна ликвидация автомобилей российских захватчиков.

Точное время и место уничтожения не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, в воскресенье, 4 августа, в населенном пункте Мирное Кальмиусского района Мариуполя загорелась военная база оккупантов.

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