Пограничники из миномета поразили укрепленную позицию оккупантов в Харьковской области (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать российских оккупантов. В частности, бои ведутся в Харьковской области.

Бойцы штурмовой бригады "Стальная граница" нанесли удар по укрепленной позиции россиян. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Среди участков фронта, где сейчас воюет штурмовая бригада ГНСУ "Стальная граница", есть и Харьковщина. Здесь пограничники ведут активную оборону, постоянно нанося удары по врагу", – говорится в сообщении.

Читайте также: Пограничники эффектно уничтожили полевой склад оккупантов возле Бахмута (видео)

Отмечается, что укрепленную позицию оккупантов поразили огнем из 82-мм миномета. Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

На видео можно увидеть, как пограничники нанесли удары по месторасположению врага. На следующих кадрах видны взрывы — густой дым.

Напомним, украинские пограничники продолжают помогать военнослужащим уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, ликвидировать группу российских боевиков удалось в Запорожском направлении.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!