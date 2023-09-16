Пограничники из миномета поразили укрепленную позицию оккупантов в Харьковской области (видео)
Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать российских оккупантов. В частности, бои ведутся в Харьковской области.
Бойцы штурмовой бригады "Стальная граница" нанесли удар по укрепленной позиции россиян. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.
"Среди участков фронта, где сейчас воюет штурмовая бригада ГНСУ "Стальная граница", есть и Харьковщина. Здесь пограничники ведут активную оборону, постоянно нанося удары по врагу", – говорится в сообщении.
Читайте также: Пограничники эффектно уничтожили полевой склад оккупантов возле Бахмута (видео)
Отмечается, что укрепленную позицию оккупантов поразили огнем из 82-мм миномета. Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.
На видео можно увидеть, как пограничники нанесли удары по месторасположению врага. На следующих кадрах видны взрывы — густой дым.
Напомним, украинские пограничники продолжают помогать военнослужащим уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, ликвидировать группу российских боевиков удалось в Запорожском направлении.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!