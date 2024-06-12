Пограничники из минометов разрушили позицию оккупантов под Волчанском (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать захватчиков. Боевые действия происходят на многих участках фронта, в частности, на Волчанском направлении.

Там пограничники уничтожили позицию оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Волчанское направление: пограничники уничтожают оккупантов. При поддержке аэроразведки пограничники минометным огнем разрушили позицию, которая служила укрытием живой силе противника", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как аэроразведчики обнаружили позицию оккупантов. На следующих кадрах видна прицельная работа минометного огня.

Точное время и место уничтожения позиции врага не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил россии. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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