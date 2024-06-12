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Пограничники из минометов разрушили позицию оккупантов под Волчанском (видео)

Анастасия Крыщук

Пограничники из минометов разрушили позицию оккупантов под Волчанском (видео)
Пограничники из минометов разрушили позицию оккупантов

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать захватчиков. Боевые действия происходят на многих участках фронта, в частности, на Волчанском направлении.

Там пограничники уничтожили позицию оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Волчанское направление: пограничники уничтожают оккупантов. При поддержке аэроразведки пограничники минометным огнем разрушили позицию, которая служила укрытием живой силе противника", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как аэроразведчики обнаружили позицию оккупантов. На следующих кадрах видна прицельная работа минометного огня.

Точное время и место уничтожения позиции врага не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, в Донецкой области Силы обороны Украины ударили из РСЗО "HIMARS" по месту базирования 200-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил россии. Оккупанты были размещены в помещении завода Knauf в Соледаре.

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Война в Украине