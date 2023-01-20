Пограничники на востоке уничтожили группу оккупантов с помощью дрона (видео)

Украинские пограничники на востоке помогли уничтожить группу российских оккупантов. Для этого они использовали БПЛА с тепловизионной камерой.

Полученные данные пограничники передали минометчикам, которые уничтожили врага. Об этом сообщили на странице Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

"На восточном фронте оператор БПЛА с тепловизионной камерой установил размещение группы оккупантов. Данные передали пограничникам-минометчикам, а те ударили четко по цели", – говорится в сообщении.

Указывается, что точные потери противника устанавливаются.

На видео можно увидеть, как пограничники отправляются на позицию, запускают дрон и осматривают местность. Увидев врага, они передают данные минометчикам, которые наносят точный удар.

Точное время и место ликвидации оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, что украинские военные в Соледаре Донецкой области уничтожили состав БК оккупантов. По предварительной информации, в течение 16 января Вооруженным силам Украины удалось ликвидировать четыре временных склада.

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