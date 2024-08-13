Пограничники на Юге ликвидировали два автомобиля оккупантов (видео)

Украинские пограничники продолжают уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, работа идет на Юге Украины.

Там пограничники ликвидировали два автомобиля оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Прицельные удары пограничников-операторов БПЛА снизили боевые способности двух автомобилей оккупантов на Юге", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы обнаружили автомобили российских захватчиков. На следующих кадрах видно, как дроны-камикадзе идут на удар.

Точное время и место уничтожения не сообщаются из соображений безопасности.

Ранее мы рассказывали, что под Бахмутом пограничники ликвидировали вражескую пушку "Рапира" и пункт управления БПЛА оккупантов.

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