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Война в Украине

Пограничники на Юге ликвидировали два автомобиля оккупантов (видео)

Анастасия Крыщук

Пограничники на Юге ликвидировали два автомобиля оккупантов (видео)
Пограничники на Юге ликвидировали два автомобиля оккупантов

Украинские пограничники продолжают уничтожать технику российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, работа идет на Юге Украины.

Там пограничники ликвидировали два автомобиля оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"Прицельные удары пограничников-операторов БПЛА снизили боевые способности двух автомобилей оккупантов на Юге", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы обнаружили автомобили российских захватчиков. На следующих кадрах видно, как дроны-камикадзе идут на удар.

Точное время и место уничтожения не сообщаются из соображений безопасности.

Ранее мы рассказывали, что под Бахмутом пограничники ликвидировали вражескую пушку "Рапира" и пункт управления БПЛА оккупантов.

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