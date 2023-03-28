Пограничники нанесли сокрушительный удар по позициям россиян под Лиманом (видео)

Украинские пограничники держат оборону не только в Бахмуте, но и на Лиманском направлении. На днях они помогали артиллеристам вести огонь по позиции неприятеля.

В результате сотрудничества украинским защитникам удалось уничтожить место укрытия оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"На днях на Лиманском направлении экипаж БПЛА пограничников корректировал артиллерию одной из бригад ВСУ", – говорится в сообщении.

Читайте также: Бойцы 81-й бригады эффектно уничтожили вражеский склад БК

Отмечается, что благодаря четкой командной работе было нанесено огневое поражение местам укрытия оккупантов. На видео можно увидеть, как беспилотник обнаружил укрытие врага. Вокруг здания находились не менее пяти российских военных.

На следующих кадрах показано попадание артиллерийских снарядов в местонахождение оккупантов. Данных по поводу потерь среди живой силы захватчиков нет.

Точное время и место уничтожения врага не указываются из соображений безопасности.

Напомним, ранее бойцы из бригады Даниила Апостола показали, как им удалось уничтожить значительное количество военной техники россиян, в частности "Шилку" и "Зоопарк".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!