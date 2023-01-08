Пограничники показали захваченный пункт оккупантов под Бахмутом (фото)

Украинские пограничники показали захваченный опорный пункт российских военных под Бахмутом Донецкой области. Ночью оккупанты пытались вернуть позицию, однако наступление отбили.

Благодаря этому украинским военным удалось улучшить свою позицию на этом участке фронта. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"Пограничники под Бахмутом захватили вражеский опорный пункт и улучшили тактическое положение. В течение ночи россияне пытались вернуть утраченную позицию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на попытки оккупантам, не удалось вернуть позицию. Кроме того, наши защитники ликвидировали немало захватчиков.

"В ближнем бою наши воины уничтожили 18 захватчиков, еще 24 ранили", – добавили пограничники.

На фото можно увидеть захваченный опорный пункт, а также убитых оккупантов.

Точная позиция пункта не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, ранее воины Сил специальных операций показали очередную филигранную работу во время полномасштабной войны с Россией. Украинские защитники четко отработали по враждебным целям под Бахмутом.

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