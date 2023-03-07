Пограничники уничтожили вражеский блиндаж с оккупантами в Луганской области (видео)

В Луганской области украинские пограничники уничтожили вражеский блиндаж с оккупантами. По предварительным данным, погибли по меньшей мере три врага.

Для этого наши защитники накрыли место нахождения врага из минометов. Об этом сообщили в Telegram Госпогранслужбы Украины.

"В Луганской области наши операторы БПЛА выследили позиции противника, а пограничники-минометчики накрыли их огнем", – говорится в сообщении.

Отмечается, что халабуды оккупантов сгорели от огня пограничников.

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На видео можно увидеть, как после попадания из блиндажа начинает валить столб густого дыма. По информации пограничников, от взрыва загорелся пожар, уничтоживший вражеский блиндаж с тремя захватчиками.

Точное время и место уничтожения врага не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, бойцы 109-го ОГШБ 10-й ОГШБр "Эдельвейс" ВСУ показал кадры побега оккупантов с поля боя.

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