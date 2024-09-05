Поисковые работы на месте ракетного удара по институту связи в Полтаве завершены: подробности, фото

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины официально объявила о завершении спасательных работ на месте ракетного удара по учебному заведению в Полтаве, который произошел 3 сентября. Эта трагедия унесла жизни 55 человек, 328 человек травмированы.

Для ликвидации последствий разрушений и поиска пострадавших были задействованы значительные силы и средства ГСЧС: 36 единиц техники и 215 спасателей работали круглосуточно.

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В результате вражеского обстрела было полностью разрушено шестиэтажное здание учебного корпуса. Спасатели провели колоссальную работу, разобрав и вывозив более 2 тысяч тонн обломков.

Разрушено здание института в Полтаве. Источник: facebook.com/MNS.GOV.UA Разрушено здание института в Полтаве. Источник: facebook.com/MNS.GOV.UA

Разрушено здание института в Полтаве. Источник: facebook.com/MNS.GOV.UA Разрушено здание института в Полтаве. Источник: facebook.com/MNS.GOV.UA

Разрушено здание института в Полтаве. Источник: facebook.com/MNS.GOV.UA Разрушено здание института в Полтаве. Источник: facebook.com/MNS.GOV.UA

Разрушено здание института в Полтаве. Источник: facebook.com/MNS.GOV.UA Разрушено здание института в Полтаве. Источник: facebook.com/MNS.GOV.UA

Разрушено здание института в Полтаве. Источник: facebook.com/MNS.GOV.UA Разрушено здание института в Полтаве. Источник: facebook.com/MNS.GOV.UA

Разрушено здание института в Полтаве. Источник: facebook.com/MNS.GOV.UA Разрушено здание института в Полтаве. Источник: facebook.com/MNS.GOV.UA

Разрушено здание института в Полтаве. Источник: facebook.com/MNS.GOV.UA Разрушено здание института в Полтаве. Источник: facebook.com/MNS.GOV.UA

Разрушено здание института в Полтаве. Источник: facebook.com/MNS.GOV.UA Разрушено здание института в Полтаве. Источник: facebook.com/MNS.GOV.UA

Специалисты продолжают важную работу по идентификации изъятых остатков человеческих тел, чтобы сообщить родным и близким погибших об их судьбе.

Напомним, российская армия 3 сентября 2024 года нанесла ракетный удар по учебному заведению в Полтаве, попав в одно из зданий Института связи и расположенной рядом больницы. Один из корпусов Института связи обрушился.

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