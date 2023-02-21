Пока путин рассказывал о причинах 'СВО', его войска обстреляли остановку в Херсоне: есть погибшие и раненые (фото)

Во вторник, 21 февраля, прямо во время обращения российского диктатора путина к россиянам, его войска нанесли ракетный удар по Херсону. российский снаряд попал в остановку общественного транспорта, где находились многие люди.

Как сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, сегодня в Херсоне прогремели около 20 взрывов. "Херсон под обстрелом. Предположительно "Град". Уже около 20 взрывов", – написал он в Facebook.

Между тем местные паблики сообщают, что россияне попали в многоэтажку и остановку. Есть жертвы и раненые.

"Россияне обстреляли центр Херсона, есть попадание в остановку общественного транспорта. На остановке в это время находилось большое количество людей. В результате обстрела несколько погибших и раненых", — пишет местное издание "Мост".

Между тем, "Суспільному" удалось узнать, что россияне попали в магазин и две многоэтажки, также ракета попала в остановку, где находились люди.

Пресс-офицер комендатуры обороны Херсона Дмитрий Плетенчук сообщил Суспільному о 6 погибших в результате обстрелов.

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