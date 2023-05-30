Полезный и оригинальный: как приготовить салат с помидорами, клубникой и грушей за 5 минут
Приближается лето, и пора наслаждаться вкусными и легкими рецептами. Предлагаем вашему вниманию очень простой рецепт быстрого салата, который готовится всего за 5 минут.
На рынках уже можно встретить свежую зелень, а также ароматную клубнику. Мы предлагаем создать невероятно вкусный салат на ужин, который понравится всем. Вы точно не будете грезиться, что приготовить для лёгкого вечернего приема пищи.
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Ингредиенты:
- Зелень (можно использовать листья салата или рукколы) – 100 г;
- Помидор – 1 шт;
- Ягоды клубники – 3 шт. (можно заменить малиной);
- Оливковое масло – по вкусу;
- соль;
- Груша – 1 шт.
Сначала хорошо промойте зелень, вытрите ее и нарежьте на небольшие кусочки прямо в салатнике. Помойте грушу, очистите ее от кожуры и нарежьте красивыми кусочками. Помидоры также нарежьте кубиками.
На зелень в привлекательную тарелку разложите кусочки груши. Добавьте помидоры, посолите по вкусу и полейте оливковым маслом. Затем добавьте ягоды клубники или малины. По желанию можно добавить в салат сыр с плесенью или Фету. Ваш роскошный и очень легкий вечерний салат готов.
Приятного аппетита!
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