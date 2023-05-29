Полезный лайфхак: зачем раз в неделю нужно засыпать соду в унитаз

Чтобы ваш унитаз был не только чистым, а я продезинфицированным, можно время от времени использовать бытовую химию, которая уничтожает микробы и помогает его отбелить, однако если вы имеете аллергические реакции на различные бытовые средства, можно воспользоваться и "народными" способами.

Наверное наиболее универсальным средством является пищевая сода. Она не только помогает отчистить унитаз и сантехнику до блеска, но и обладает дезинфицирующими свойствами.

В клининговых компаниях советуют использовать для чистки унитазов пищевую соду и крупную соль. Эти натуральные продукты отмоют, продезинфицируют и еще избавят от неприятного запаха, который может идти с канализации.

Как правильно помыть унитаз содой

Наденьте защитные перчатки, засыпьте полстакана соды непосредственно в унитаз и посыпьте его ободок и крышку. Смочите старую кухонную губку водой и тщательно протрите поверхности.

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Оставьте соду на время, чтобы она действовала. Если у вас есть время, оставьте соду на ночь, чтобы обеспечить более эффективное действие.

Затем возьмите щетку для унитаза и тщательно пройдитесь по пятнам и загрязнениям. Уделите особое внимание крышке унитаза.

Если вы хотите еще большей эффективности, вы можете после этого залить унитаз уксусным раствором. Для этого стакан уксуса залейте в унитаз. Дайте уксусному раствору "поработать" еще несколько минут, а затем прочистите унитаз ершиком.

Смойте все водой и протрите насухо.

Чтобы избавиться от запаха из канализационных труб, смешайте по полстакана соды и соли и засыпьте в унитаз. Оставьте на 2 часа, а затем смойте.

Напомним, мы уже писали, что делать, если бачок унитаза запотевает.

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